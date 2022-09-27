Також зрадник передавав окупантам дані про ЗСУ, правоохоронців та об’єкти інфраструктури.

На Одещині затримано російського агента, який "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні області.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік з початку серпня, підтримуючи окупантів, співпрацював з представниками ФСБ РФ. Зокрема, він збирав і передавав дані про місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ та тероборони, розташування блокпостів, фортифікаційних споруд та засобів протиповітряної оборони на території міста Рені та Ізмаїльського району.

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Також, виконуючи завдання своїх кураторів, інформатор передавав географічні координати адміністративних об’єктів та будівель правоохоронних органів України. Зокрема, будівель підрозділів Нацполіції і СБУ, міського центру комплектування та соціального захисту населення у Рені.

Зазначається, що агент детально розписував ворогу інформацію щодо складу, чисельності, озброєння підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, а також особистих даних військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби України та правоохоронців.

"Фотознімки та власноручно складені ним план-схеми передавав за допомогою одного з месенджерів для подальшого корегування ракетних ударів ворогом", - повідомили в прес-службі.

Під час затримання у корегувальника вилучені мобільні телефони, ноутбук та 2 корпуси із запалами від гранат Ф-1. Наразі призначено вибухово-технічну експертизу щодо вилучених боєприпасів.

За даними Управління СБУ в Одеській області, фахівці якого розслідують справу, зазначений зловмисник "наводив" удари дронів-камікадзе на півдні Одещини.

Зловмисник, крім даних про ЗСУ та правоохоронних структур, встановлював точні координати об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

"У разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами і дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості він передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом спостережень.

За даними слідства, зрадника – жителя міста Рені – завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно "афішував" серед оточуючих.

У результаті спецоперації зловмисника затримали при спробі передачі закритих відомостей до РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Атаки іранських дронів в Україні: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Останнім часом росіяни атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

Сьогодні над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони вранці знищили три іранські безпілотники-камікадзе.