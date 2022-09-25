Такі порушення - на користь розвідки ворога, зазначили в ОВА, і нагадали про відповідальність перед законом.

У Одесі невідомі "злили" фото наслідків ударів дронами-камікадзе, такі порушення стають на користь розвідки ворога.

Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він нагадав, що сьогодні вранці окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе, один з яких знищено над Чорним морем, а ще три влучили в адміністративну будівлю.

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"На жаль, дехто продовжує ігнорувати розпорядження не фотографувати місце влучання. Тому майже одночасно з влучаннями фото їх наслідків опиняються у ворожої розвідки та в російських Telegram-каналах. Нагадую про відповідальність перед законом, яка чекає на тих, хто "зливає" фото наслідків ударів. Роблячи це, ви допомагаєте ворогу нищити наших громадян", - акцентував Марченко.

Удар по Одесі дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, Одесу було атаковано дронами-камікадзе, ворог тричі влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Ще один дрон збили сили протиповітряної оборони. В Одесі через наслідки атаки дронів-камікадзе призупинено рух декількох тролейбусних маршрутів. Також пошкоджено житлові будинки.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

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