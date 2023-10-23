"Ворог несе серйозні втрати, насамперед в особовому складі, але постійно його відновлює", - генерал Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів УНІАН про ситуацію на Східному фронті, втрати росіян, витримку і хоробрість захисників України.

Пане генерале, яка зараз ситуація на Східному фронті?

Обстановка на Східному фронті залишається доволі складною. Ворог продовжує вести наступальні дії фактично по всій смузі, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Ворог несе серйозні втрати, насамперед в особовому складі, але постійно його відновлює за рахунок переміщення резервів у тому числі з території РФ.

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Агресор намагається прорвати нашу оборону в районі Куп'янського лісу та на трасі Орлянське - Петропавлівка, з метою виходу безпосередньо до Куп'янська з подальшим його блокуванням та оточенням.

Росіяни не припиняють "мʼясні штурми"?

На окремих ділянках ворог активно застосовує бронетехніку, в першу чергу танки, для підтримки дій своєї піхоти при збереженні інтенсивності артилерійського вогню та ударів авіації.

Чим відповідають Сили оборони України?

Ми продовжуємо вести активну оборону. Наша мета - завдання максимальних втрат противнику, утримання займаних рубежів та позицій, відновлення, а на окремих напрямках проведення наступальних дій.

Моя робота в бойових бригадах на Куп’янському та Лиманському напрямках була спрямована на збереження боєздатності та підвищення ефективності дій, а також надання допомоги командирам зʼєднань та частин в організації бою.

Під час зустрічі з командирами бригад, керівництвом оперативно-тактичних груп та офіцерами їх штабів ми вирішили на місці більшість актуальних питань, зокрема - підвищення ефективності вогневого ураження противника, посилення угруповання резервами, логістичного забезпечення та багато інших.

Які настрої у наших бійців на передовій? Ви з ними зустрічалися, спілкувалися?

Звичайно, зустрівся з нашими військовослужбовцями, які відзначилися в боях з російськими окупантами, подякував за героїзм, стійкість та мужність, вручив відзнаки, цінні подарунки та грошові винагороди. Поговорили про перспективи подальших дій з огляду наближення зимового періоду.

Пишаюся нашими воїнами, їх витримкою та хоробрістю, спроможністю в умовах чисельної переваги противника проводити наступальні дії, кожного дня звільняючи від окупантів нашу землю! Війна - це складний та важкий шлях, але ми повинні його пройти заради наших дітей, їхнього щасливого майбутнього, збереження та розквіту нашої держави!

Слава Україні!

Тетяна Стежар