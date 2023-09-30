Сили ППО на цьому етапі демонструють 70-80% збиттів.

Російські окупанти поновили масовані обстріли України зі застосуванням дронів-камікадзе "Шахед". Тільки на півдні за вересень Сили оборони збили близько 300 таких ударних дронів, розповіла "Еспресо" начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона акцентувала, що чимало атак були змішані – ворог запускав БПЛА та ракети різних типів.

"Цілком ймовірно, що протягом таких атак також відбувається підбір тактики майбутніх уражень. Тому що очевидно, що ворог аналізує, як і ми, результативність нашої протидії. Тобто сили ППО на цьому етапі демонструють 70-80% збиттів, тому противник буде вишукувати нову тактику", – вважає Гуменюк.

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Начальниця координаційного прес-центру також зауважила, що ворог поновлює запаси "Шахедів". "Недооцінювати ворога не можна. Ми бачимо, що він думає про те, чим у майбутньому буде атакувати. Також відстежуємо активність вантажних бортів знову таки за маршрутами Тегеран-Москва. Це може свідчити про те, що у РФ поновлюють партію дронів "Шахед" або додаткових запчастин для їхнього виробництва на російській території", - зауважила вона.

Удари "Шахедами" по Україні - останні новини

В ніч проти 30 вересня відбулася чергова атака РФ по Україні зі застосуванням ударних БПЛА.

За повідомленнями командування Повітряних сил, в небі над Україною ліквідовано 30 ударних дронів. 20 "Шахедів" збили на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині. 10 запущених дронів збити не вдалося. На на Вінничині ворог влучив в об’єкт інфраструктури.

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