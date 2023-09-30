Збито 30 із 40 запущених дронів, відбулося влучання в об’єкт інфраструктури на Вінничині.

Вночі ворог здійснив чергову атаку "Шахедами" по території України, знищено три десятки ворожих дронів.

Як повідомили Сили оборони півдня, безпілотники "Shahed-131/136" були запущені з кримського мису Чауда і спрямовані переважно по південних регіонах.

"30 ударних дронів було знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони: 20 – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що відбулося влучання в об’єкт інфраструктури на Вінничині, спалахнула пожежа.

"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", - зазначили в силах оборони півдня.

Зазначається, що інформації про постраждалих не надходило.

Також у телеграм-каналі Краматорської міської ради повідомили, що вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську

"Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. Одну людину поранено. Ліквідація наслідків обстрілу триває", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 9.40. Пізніше Повітряні сили ЗС повідомили, усього вночі було зафіксовано близько 40 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Нічна атака на Україну - що відомо

Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу в низці областей через дронову атаку. ЗМІ писали, що на території Вінницької області було чути звуки вибухів. Пізніше місцева влада повідомила, що на території регіону є "приліт" в інфраструктурний об'єкт.

Вранці Військово-морські сили ЗС України повідомили, що на Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами було збито два дрони-камікадзе Shahed-136.

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