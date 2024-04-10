Загарбники на півдні за добу втратили майже 90 солдатів та 70 одиниць озброєння і техніки.

Російська армія минулої бойової доби посилила атаки біля населеного пункту Роботине у Запорізькій області. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 4 – в районі Роботиного та один в районі Старомайорського. Успіху не мав. На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ворог здійснив один штурм наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов…" – йдеться у повідомленні.

За даними військових, отримано підтвердження того, що загалом (під час невдалих штурмів та вогневого ураження по тилах та скупченню окупантів) протягом доби у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 87 солдатів та 70 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, уражено танк, 40 одиниць автобронетехніки, 19 артилерійських систем, БпЛА "Суперкам", по три системи відеоспостереження, станції РЕБ та човни. Окрім того, уражено 8 польових складів боєприпасів.

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Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування. Водночас противник веде потужну розвідку – в операційній зоні виявлено проліт 255 розвідувальних БпЛА.

Також повідомляється, що протягом бойової доби окупанти завдали 5 авіаційних ударів застосувавши чотири десятки некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку та 4 керовані авіабомби на Херсонщині.

Як зазначили у Силах оборони півдня, ворог продовжує тенденцію раз на тиждень "нагадувати" Херсонщині про бомбардування та тероризує мирне населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема, застосував 104 FPV-дрони, 9 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув на людей з БпЛА різних модифікацій 169 осколкових боєприпасів.

На Херсонщині ворожі війська три рази вдарили з артилерії по Антонівці та чотири – по Бериславу. Також під обстрілами опинились Херсон, Михайлівка, Кізомис, Новоолександрівка, Ромашкове, Понятівка, Дніпровське, Янтарне, Монастирське, Червоний Маяк, Томина Балка, Комишани та Садове. Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено декілька приватних житлових будинків, цивільний автомобіль, магазин, стільникові вежі та пункт незламності.

У Запорізькій області ворожою артилерією обстріляні Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне та Малинівка, на Миколаївщині – Очаків, на Дніпропетровщині – Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків та об’єкти інфраструктури, медзаклад.

Штурми окупантів на півдні – що відомо

Вчора, 9 квітня, Сили оборони півдня повідомили, що за останню бойову добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми, з яких один – в районі Малої Токмачки та ще один – в районі Старомайорська. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було шість штурмів позицій ЗСУ. Під час всіх вказаних атак, за словами українських військових, противник зазнав втрат та відійшов на свої вихідні позиції.

Загалом отримано підтвердження про те, що на зазначених напрямках поменшало на 114 окупантів та 63 одиниці озброєння та військової техніки.

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