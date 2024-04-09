Окупанти не припиняють аеророзвідку - зафіксовано проліт 249 розвідувальних дронів.

На півдні російська армія за бойову добу кілька разів атакувала позиції ЗСУ, втратила понад 100 солдатів, та багато техніки, в тому числі протитанковий ракетний комплекс "Штурм", але зафіксовано нехарактерне зменшення дронової активності у використанні FPV.

За даними Сил оборони півдня, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми, з яких один - в районі Малої Токмачки та один - в районі Старомайорська. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив шість штурмів наших позицій. Під час всіх вказаних атак, за словами українських військових, противник зазнав втрат та відійшов на свої вихідні позиції.

Загалом, протягом бойової доби отримано підтвердження про те, що на зазначених напрямках поменшало на 114 окупантів та 63 одиниці озброєння та військової техніки, а саме - два танки, протитанковий ракетний комплекс "Штурм", зенітно-ракетний комплекс "Бук", пуско-заряджальну установку до ЗРК "Бук", 19 гармат, міномет, 33 одиниці автобронетехніки та станцію радіоелектронної боротьби. Знищено також чотири аерофотостанції, чотири спостережні пункти та польовий пункт боєпостачання противника.

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Своєю чергою окупанти не припиняють аеророзвідку - у цій операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 249 розвідувальних дронів.

"Протягом бойової доби окупанти завдали ракетного удару балістикою по Запоріжжю, застосувавши ймовірно "Іскандер-М". Атака була спрямована на промисловий об’єкт. Внаслідок влучання загинуло 4 цивільні особи, ще 8 - поранено. Пошкоджено будівлі підприємства, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, цивільні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав три авіаційні удари тактичною авіацією із застосуванням 6 керованих авіабомб та понад трьох десятків некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, агресор застосував 140 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 235 осколкових боєприпасів.

"Зафіксовано нехарактерне зменшення дронової активності у використанні FPV - у 2,5 раза, в порівнянні з попередніми днями. Однак, навіть зменшеною кількістю ворог завдає уражень і цивільному населенню. Внаслідок застосування FPV-дрона та скиду осколкового боєприпасу на Херсонщині поранено 2 цивільні особи. Пошкоджено приватні будинки", - наголошують у Силах оборони.

Російські війська 5 разів вдарили з артилерії по Херсону, двічі по Антонівці та Тягинці. Обстріляні Микільське, Станіслав, Садове, Білозерка, Зеленівка, Монастирське, Дар’ївка, Гаврилівка, Новоберислав, Качкарівка та Монастирське. На Миколаївщині обстріляно з артилерії місто Очаків, акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду, на Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецьку та Покровську громади, на Запоріжжі - Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Левадне, Преображенка, Лук’янівське, Малинівка, Новоданилівка, Степове та Вербове.

Внаслідок артобстрілів поранено дві цивільні особи (на Дніпропетровщині), пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, господарчі будівлі, газогін, автомобілі, лінії електропередачі тощо.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях зараз на чергуванні відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Ситуація на фронті: що відомо

Вчора, 8 квітня, Сили оборони повідомили, що на двох напрямках - Херсонському та Оріховському - російська армія за останню добу збільшила кількість спроб вибити з позицій ЗСУ, зокрема, на лівобережжі Дніпра було вісім атак проти попередніх п’яти.

Протягом доби на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 126 окупантів та чотири десятки одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти втратили 19 одиниць автобронетехніки, 16 артилерійських систем, БпЛА "Орлан-10", два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ.

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