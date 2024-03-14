Щільна хмарність, штормовий вітер і дощі не сприяють розвідці та мобільності артрозрахунків.

На лівобережжі Дніпра Херсонської області російські загарбники не полишають намірів "зачистити" позиції українських захисників, але штурми здійснюються без підтримки бронетехніки.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, попри погіршення погодних умов, у цій операційній зоні триває контрбатарейна боротьба.

"Ворог не полишає намір вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу спромігся на два штурми. Групами - до відділення, без підтримки бронетехніки, противник намагається зачистити наші плацдарми понад три тижні. Але наші позиції стало залишаються за нами, а ворог із втратами відступає до наступних спроб", - наголошують у ЗСУ.

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Йдеться, що Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 42 окупанти, чотири човни, два розвідувальні БпЛА типу Supercam та Zala, одиницю автомобільної техніки та квадроцикл противника. Також знищено спостережний пункт.

Водночас ворожі війська не припиняють аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів.

"Але і тут погода суттєво вплинула на інтенсивність всіх видів бойових дій. Щільна хмарність, штормовий вітер і дощі не сприяють ані розвідці, ані наведенню, ані мобільності артрозрахунків", - розповіли у Силах оборони.

З усім тим, протягом бойової доби ворог не припиняв терор мирного населення прифронтових регіонів Херсонщини: зафіксовано 37 FPV-дронів та 15 скидів 29 осколкових боєприпасів з БпЛА різних модифікацій.

Також окупаційні війська чотири рази обстріляли з артилерії Херсон. Двічі вдарили по Бериславу та Садовому. Окрім того, під вогнем були Качкарівка, Білозерка, Антонівка, Понятівка, Тягинка, Іванівка, Миколаївка на Херсонщині, Очаків та Куцурубська громада на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено промислове підприємство, близько десятка багатоповерхівок, три приватні будинки, лінія газогону, автотранспортне підприємство та автомобільна техніка.

За словами військових, наразі на морі шторм. Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні вже дві доби поспіль. Ракетоносії росіян з пунктів базування не виходили.

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За минулу бойову добу на лівобережжі Херсонщини російська армія три рази вдалася до штурмових дій, але зазнала втрат та відійшла. Протягом доби українські військові отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на ⁠41 окупанта, гармату, ⁠10 одиниць автомобільної техніки, пять човнів. Також було знищено чотири спостережних пункти противника.

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