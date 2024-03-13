За добу на лівому березі поменшало на понад чотири десятки окупантів.

На лівобережжі Херсонщини російські солдати продовжили спроби вибити українських захисників з займаних позицій, але зазнали втрат та відійшли.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, за минулу добу противник вдався до трьох спроб проведення штурмових дій. "Групами до відділення, без підтримки бронетехніки окупанти продовжують намагання згорнути наші плацдарми. Зазнаючи втрат, повертаються на вихідні позиції", - розповіли у ЗСУ.

Зазначається, що в цій операційній зоні триває контрбатарейна боротьба, Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби українські військові отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на ⁠41 окупанта, гармату, ⁠10 одиниць автомобільної техніки, ⁠5 човнів. Також знищено 4 спостережних пункти противника.

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"Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії з пунктів базування не виходили", - додали у Силах оборони.

Водночас російські війська не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, рясно застосовують ударні дрони різних типів. Зокрема, протягом бойової доби окупанти не припиняли терор мирного населення прифронтових регіонів, застосувавши 24 FPV-дрони, 4 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинувши з БпЛА інших модифікацій 9 осколкових боєприпасів.

Також ворог 6 разів обстріляв з артилерії Херсон, під артилерійськими обстрілами опинилися Берислав, Одрадокам'янка, Станіслав, Хрещенівка, Дудчани, Дніпровське, Золота Балка, Янтарне, Львове, Садове, Тягинка, Чайкине на Херсонщині. Внаслідок цих артилерійських обстрілів поранено двох цивільних особи, вогнем артилерії пошкоджено близько десятка багатоповерхівок, адміністративну будівлю та господарчу споруду, приватні будинки, гараж та трактор.

Йдеться, що з метою демонстрації вогневого контролю окупанти обстріляли акваторію Очаківської та територію Куцурубської громад на Миколаївщині. В результаті артилерійських обстрілів пошкоджено житлові будинки у Дмитрівці.

Також, протягом поточної доби одна цивільна особа отримала поранення поблизу села Андріївка на Херсонщині внаслідок детонації протипіхотної міни "Лепесток".

Лівобережжя Херсонщини: що відбулося раніше

За попередню бойову добу на лівому березі Дніпра українські захисники мінуснули понад півсотні російських загарбників та багато техніки. Зокрема, отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 53 окупанти, 5 гармат, 4 міномети, 2 ударні дрони "Ланцет", автоматизований комплекс радіорозвідки "Таран" та 2 станції радіоелектронної боротьби. Пущено на брухт 8 одиниць автобронетехніки та 3 човни окупантів, знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

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