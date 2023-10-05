Зрадниця після захоплення регіону попросилася працювати на загарбників.

На Херсонщині правоохоронці затримали місцеву жительку, яку окупанти влаштували на роботу головною бухгалтеркою до захопленого медичного закладу.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, йдеться про жительку Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників та запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.

"Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона", - розповіли в СБУ.

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На цій "посаді" зрадниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні. Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, тому що була впевнена у своїй невинуватості.

Їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Фігурантці загрожує до 12 років тюрми.

За даними Херсонської обласної прокуратури, зловмисниця пішла на співпрацю з ворогом у червні 2022 року. Вона обійняла так звану посаду у захопленому окупантами медзакладі, який було перейменовано у "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Херсонской области Белозерская центральная районная больница".

Фігурантка здійснювала нарахування та виплату заробітної плати співробітникам у рублях, вела облікову та звітну бухгалтерську документацію. Окрім того, вона забезпечила проведення інвентаризації майна захопленої лікарні для його передачі до незаконно створеного окупантами медзакладу.

Викриття колаборантки в Одесі

В Одесі нещодавно викрили колаборантку, яка у соцмережах закликала російських окупантів вбивати переселенців і бомбити працівників підрозділу української спецслужби, коли ті фіксували наслідки ворожої атаки. Зокрема, 57-річна жителька Пересипського району міста у проросійськи налаштованих чат-ботах розміщувала дописи антиукраїнського контенту. Вона всіляко підтримувала РФ, виправдовувала збройну агресію проти України.

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