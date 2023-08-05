Внаслідок дій окупантів кількість ракет зросла удвічі.

Після ротації у Чорному морі ворог запустив по Україні крилаті ракети морського базування типу "Калібр"

"Ворог провів ротацію ракетоносіїв в Чорному морі - підводний замінив на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі. Просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України", - наголошують в оперативному командуванні "Південь".

Вранці на чергуванні у Чорному морі перебував підводний човен з чотирма "Калібрами" на борту. Наразі в акваторії ворожий корабель, на борту якого – вісім крилатих ракет.

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Військові просять населення областей, де зараз оголошено тривогу, перейти в укриття. Також людям нагадують про заборону на поширення інформації про роботу протиповітряної оборони.

Ситуація у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, за даними військових, загалом в акваторії Чорного моря РФ має три підводні човни-ракетоносії, на борту кожного - до чотирьох ракет. Загальний залп ворожих ракет може складати до 52 одиниць, які несуть на борту два фрегати, три підводні човни та кілька катерів.

Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів на Чорному морі, що є фактично забороною на вхід туди для цивільних суден.

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