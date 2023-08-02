Загальний залп "Калібрів" збільшився до 12.

У Чорному морі значно зросла кількість крилатих ракет, які мають на борту російські кораблі, що вийшли на чергування в акваторію.Загарбники знов нарощують присутність ракетоносіїв.

"На бойове чергування послідовно виведені підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" в такому випадку може сягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий", - повідомило оперативне командування "Південь".

Людей просять бути пильними, дослухатися сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття.

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У свою чергу українські військові попередили, що Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними. Зокрема, під час збиття ворожих цілей цілком імовірно падіння уламків.

Треба зазначити, що, за даними ВМС ЗСУ, Україні досить проблематично виявляти в Чорному морі підводні ракетоносії, які завдають ударів по українській території. Загалом в акваторії Чорного моря росіяни мають наразі три підводні човни-ракетоносії, на борту кожного - до чотирьох ракет. Загальний залп ворожих ракет може складати до 52 одиниць, якими оснащені два фрегати, три підводні човни та, за деякими даними, три катери.

Ситуація у Чорному морі станом на ранок 2 серпня - що відомо

У середу, 2 серпня, на бойовому чергуванні, станом на 11:00, перебувало шість кораблів супротивника, і серед яких - один носій "Калібрів", загальний залп ракет становив чотири одиниці.

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