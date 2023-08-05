Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів на Чорному морі, що є фактично забороною на вхід туди для цивільних суден. Відповідне попередження опублікувала Держгідрографія України.
"Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у попередженні.
Саме попередження з’явилося ще у п'ятницю, 4 серпня, на підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Зазначається, що статус воєнної загрози у вказаній зоні діятиме до офіційного скасування.
Слід зазначити, що схожим попередження Росія закрила морську навігацію до морських портів України ще на початку повномасштабного вторгнення.
Атака на Новоросійськ
У ніч проти п’ятниці, 4 серпня, порт Новоросійська був атакований морськими дронами-камікадзе. Хоча один з них російським військовим вдалося знищити, інший дрон влучив у великий десантний корабель російського флоту "Оленегорский горняк", завдавши йому значних пошкоджень. В британській розвідці зазначили, що цей корабель був важливим для російської військової логістики, оскільки був задіяний у перевезеннях військовіх вантажів з РФ до Криму и українського Приазов'я.
Як пише видання Financial Times, ця атака стала першою серйозною загрозою для російського нафтового експорту від початку війни. Проте західним партнерам України це навряд чи сподобається.