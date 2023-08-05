Фактично зоною війни оголошено всі головні порти РФ в регіоні.

Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів на Чорному морі, що є фактично забороною на вхід туди для цивільних суден. Відповідне попередження опублікувала Держгідрографія України.

"Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у попередженні.

Саме попередження з’явилося ще у п'ятницю, 4 серпня, на підставі даних Військово-морських сил ЗСУ. Зазначається, що статус воєнної загрози у вказаній зоні діятиме до офіційного скасування.

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Слід зазначити, що схожим попередження Росія закрила морську навігацію до морських портів України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Атака на Новоросійськ

У ніч проти п’ятниці, 4 серпня, порт Новоросійська був атакований морськими дронами-камікадзе. Хоча один з них російським військовим вдалося знищити, інший дрон влучив у великий десантний корабель російського флоту "Оленегорский горняк", завдавши йому значних пошкоджень. В британській розвідці зазначили, що цей корабель був важливим для російської військової логістики, оскільки був задіяний у перевезеннях військовіх вантажів з РФ до Криму и українського Приазов'я.

Як пише видання Financial Times, ця атака стала першою серйозною загрозою для російського нафтового експорту від початку війни. Проте західним партнерам України це навряд чи сподобається.

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