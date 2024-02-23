Російські загарбники проводять там постійні штурми і "відчувається важливість цих штурмових дій для них".

Прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що наразі відбувається на Авдіївському напрямку. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Авдіївському напрямку.

"Досить спекотно. Зрозуміло, що не можна порівнювати те, що було в самому місті. Але намагаються зрозуміти слабкі сторони в нашій обороні. Постійні штурми, десантуються з техніки, намагаються максимально близько підійти", - розповів Бородін.

Водночас, додав він, особливих успіхів окупанти не отримують. "Постійно втрачають особовий склад, втрачають бронетехніку. Але не полишаються спроби. І це щоденна, вночі дуже сильна, активність. І так само використання артилерії, велика кількість FPV", - сказав речник.

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Бородін також зауважив, що на їхньому напрямку фронту "плюс-мінус треновані" окупанти і це "не зеки, не чмобіки", і вони досить непогано екіпіровані, а також у них є вогнева підтримка.

"Але відношення в цілому залишилося таке, як є: закидують групу, групу знищують, одразу закидують наступну групу. Дійсно, їх БМП, які доставляють, - вони чавлять своїх, навіть можуть бути серед них трьохсоті. Вони як воювали, так і воюють в цьому плані. Тому ті, що полонені, ті, що виживають, - вони, скажімо так, для них це найбільше везіння, яке тільки може бути", - сказав прес-офіцес.

Він також зауважив, що "відчувається, що вони намагаються максимально тиснути, використовуючи все, що є".

"Якщо на Бахмуті вони сильно економили техніку, і намагалися більше зеками це робити, то тут вони і підставляють техніку, тобто ми її нищимо. Тому відчувається важливість цих штурмових дій для них. Можливо, для політичного керівництва. Тому що вони втрачають велику кількість того, що відновлювати досить складно", - зазначив військовий.

Захоплення Авдіїївки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними іноземних медіа, після захоплення зруйнованої Авдіївки російські окупанти можуть атакувати Покровськ, великий логістичний центр української армії в Донецькій області.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія змогла захопити Авдіївку завдяки підтримці Ірану та Північної Кореї. Крім того, Москва мобілізувала більше сил та наростила виробництво озброєння. Водночас, на його думку, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.

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