Росія змогла захопити Авдіївку завдяки підтримці Ірану та Північної Кореї. Крім того, Москва мобілізувала більше сил та наростила виробництво озброєння.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода". На його думку, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.
"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - зазначив Столтенберг.
На його думку, успіх РФ в Авдіївці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил. Це також є сигналом для союзників, щоб вони продовжувати підтримувати Україну активніше.
Водночас Україна повинна мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками.
Окупація Авдіївки - що відбувається на фронті
Як повідомляв УНІАН, за даними іноземних медіа, після захоплення зруйнованої Авдіївки російські загарбники можуть атакувати Покровськ, великий логістичний центр української армії в Донецькій області.
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.
Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що росіяни не можуть зруйнувати українську оборону на захід від Авдіївки за 48 годин.