За словами генсека НАТО, відступ Сил оборони істотно не вплине на ситуацію.

Росія змогла захопити Авдіївку завдяки підтримці Ірану та Північної Кореї. Крім того, Москва мобілізувала більше сил та наростила виробництво озброєння.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода". На його думку, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.

"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - зазначив Столтенберг.

На його думку, успіх РФ в Авдіївці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил. Це також є сигналом для союзників, щоб вони продовжувати підтримувати Україну активніше.

Водночас Україна повинна мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками.

Окупація Авдіївки - що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними іноземних медіа, після захоплення зруйнованої Авдіївки російські загарбники можуть атакувати Покровськ, великий логістичний центр української армії в Донецькій області.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.

Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що росіяни не можуть зруйнувати українську оборону на захід від Авдіївки за 48 годин.

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