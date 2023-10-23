Найбільш гарячим залишається південний фланг – Кліщіївка, Андріївка, де постійні бої.

На Бахмутському напрямку ніч і день були тривожними, тривають бої, у Сил оборони є деякі успіхи. Про це сказав начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог атакує на північному фланзі – Ягідне, Богданівка, але найбільш гарячим залишається південний фланг – Кліщіївка, Андріївка, де постійні бої.

Відео дня

"Однак ми маємо успіх, ми все ж таки просуваємся безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати новий такий невеличкий рубіж оборони біля траси 0513 Бахмут-Горлівка", - розповів Калашніков. При цьому зазначив, що ця траса давно перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"Тут ворог не може пересуватися, а тільки окопуватися. Ворог намається здійснювати свою логістику по іншій трасі Семигір'я-Кодема, яку ми починаємо доставати своїм вогнем. Тому окупанти вимушені користуватися польовими манівцями", - додав він.

Калашніков зазначає, що мінується весь простір від залізниці до траси Бахмут - Горлівка, де ворог створює опорний пункт, намагається окопатися, риє траншеї і робить вогневі точки.

"Всі його контратаки на сьогодні – це елемент стримування просування Сил оборони, щоб мати деякий час зробити новий рубіж", – додав він.

Калашніков зазначив, що в 26-ї артилерійської бригаді є артилерія від західних партнерів. За його словами, бійці, порівнюючи натівські зразки з радянськими артилерійськими системами, зазначають, що це "дійсно небо і земляю" і вже відоме порівняння, що "це як пересісти з "Жигулів" на "Мерседес".

"Вони (йдеться про західні зразки артилерійських систем – УНІАН) більш маневрові, швидкострільні, зокрема, "Краб" за хвилину може здійснити від 6 до 10 пострілів, вони більш точні і більш комфортні для особового складу", – розповів начальник пресслужби.

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на Бахмутському напрямку росіяни намагалися атакувати наших бійців біля населених пунктів Дружба, Андріївка, Іванівське, Хромове й Богданівка і зазнали провалів. Південніше Бахмута українські Сили оборони продовжують штурмові дії, завдають РФ втрат й закріплюються на рубежах, яких досягли.

Вас також можуть зацікавити новини: