Супротивники на низці напрямків зазнали провалів упродовж доби, поділилися у Генштабі ЗСУ.

Українські воїни продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам на низці напрямків, упродовж минулої доби було понад 90 бойових зіткнень, супротивники зазнали низки провалів.

Окупанти, зокрема, зазнали фіаско біля таких "гарячих точок" як Авдіївка й Мар’їнка, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні у понеділок, 23 жовтня. За його даними, росіяни не припиняли спроби взяти Авдіївку в кільце, але наші захисники стійко обороняються й завдають РФ серйозних втрат.

На Мар’їнському напрямку супротивник марно вів штурмові дії біля Мар’їнки, Новомихайлівки й Побєди - воїни відбили 24 атаки.

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На Бахмутському напрямку росіяни намагалися атакувати наших бійців біля населених пунктів Дружба, Андріївка, Іванівське, Хромове й Богданівка і зазнали провалів. У Генштабі додали, що південніше Бахмута українські Сили оборони продовжують штурмові дії, завдають РФ втрат й закріплюються на рубежах, яких досягли.

"...на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області", - зазначається у зведенні.

Росіяни також атакували наших захисників біля низки населених пунктів на Запорізькому й Шахтарському напрямках і зазнали фіаско.

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Росіяни вже тривалий час намагаються наступати біля низки населених пунктів, у тому числі у жовтні активно почали штурмувати Авдіївку, і зазнають величезних втрат.

22 жовтня в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що, імовірно, захисники української держави відбили черговий посилений ворожий наступ на Авдіївку. Повідомлялося, що супротивники могли ціною значних втрат трохи просунутися біля міста.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 22 жовтня 2023 року становлять приблизно 293 830 окупантів.

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