Російські окупанти цілили у військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України.

Під час нічної атаки Сили оборони України знищили 37 російських крилатих ракет та 29 ударних безпілотних апаратів "Shahed-136/131". Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"З 00.00 год по 05.00 год 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

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Також, з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА "Shahed-136/131". Усього – близько 35 ударних дронів.

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід".

Як заявили у Генштабі, Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака против України

Як повідомляв УНІАН, у ніч на понеділок, 29 травня, в ряді областей України лунала повітряна тривога через чергову російську атаку.

Загалом силами та засобами ППО над Києвом було виявлено та знищено понад 40 повітряних цілей. Столична влада повідомила про падіння уламків, що спричинило невеликі руйнування на землі. Також уламки впали на території одеського порту, спричинивши там пожежу.

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