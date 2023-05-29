Він зауважує, що ракети летіли по балістичній траєкторії.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляє, що російські окупанти могли застосувати по Києву "Іскандери". Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Повітряна тривога була оголошена і фактично невеликий термін часу знадобився ворогу, щоб вже завдати перших ударів. Це говорить про те, що було застосовано озброєння, тобто ракети, які летять по балістичній траєкторії. Тобто прилітають доволі таки швидко. Попередньо, це були "Іскандери", - повідомив Ігнат.

Він додав, що "Іскандери" є різних модифікацій: "Іскандер-М" - це балістична ракета, а "Іскандер-К" - це крилата ракета.

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"Який тип озброєння був застосований, - дамо (інформацію – УНІАН) пізніше, коли буде підбито підсумки бойової роботи", - сказав речник.

Водночас Ігнат не виключив, що могли бути застосовані і ракети С-300/С-400, які також можуть летіти по балістичній траєкторії. Речник також додав, що напрямок атаки був з півночі.

Удари по Києві сьогодні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні російські окупанти завдали удару по Києву.

За даними Київської міської військової адміністрації, у різних районах Києва впали шість уламків ракет. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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