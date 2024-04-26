Ворог вкотре завдав удару по Сумщині, є жертви, - ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку.

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району, внаслідок обстрілу одна жінка загинула.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що зафіксовано 5 вибухів.

"Попередньо, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення", - заявили в ОВА.

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Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.

Крім того, сьогодні ворог наніс авіаційний удар по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - поінформували в ОВА.

Російські атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, ворог постійно обстрілює прикордонні області. Зокрема, російські окупаційні війська щодоби обстрілюють близько 20 населених пунктів Харківської області. У хід йде все - керовані авіабомби, артилерія, танки та міномети. Озброєння змінюється залежно від близькості до кордону з РФ та лінією фронту.

У Харкові та області через російські атаки по об'єктах енергетики впроваджували відключення електроенергії. Підприємства області, які генерують електроенергію, зазнали серйозних пошкоджень внаслідок обстрілів РФ. Окупанти атакували навіть ті мережі, по яких за теорією можна було приймати енергетичну допомогу із сусідніх регіонів. Посадовець додав, що у самому Харкові дефіцит становить від 100 до 200 мегаватів електроенергії.

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