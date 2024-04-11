Це сталося після 16:00 вечора.

Росія атакувала ще один енергооб'єкті в Україні після знищення Трипільської ТЕС. Після 16:00 прогриміло в Сумах.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram. За даними ОВА, люди не постраждали. Це попередні дані.

"Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми - місцевій ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються.

Окремо сказано, що також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередньо - зі ствольної артилерії).

"Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні", - йдеться у повідомленні.