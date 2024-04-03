Відомо, що 22 березня росіяни здійснили наймасованішу атаку на енергетичну інфраструктуру Харківщини.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові та області через російські атаки по об'єктах енергетики впроваджують відключення електроенергії. Нині переважно в одному будинку немає світла близько чотирьох годин, проте в деяких районах і більше. Про це він сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

"У нас дійсно в той день (22 березня - УНІАН) була наймасованіша атака на енергетичну інфраструктуру, на область, на місто Харків: 22 ракети типу С-300, Іскандер, "Х-", все у нас було", - розповів Синєгубов.

За його словами, підприємства області, які генерують електроенергію, зазнали серйозних пошкоджень внаслідок обстрілів РФ. Також він наголосив, що окупанти атакували навіть ті мережі, по яких за теорією можна було приймати енергетичну допомогу із сусідніх регіонів. Посадовець додав, що у самому Харкові дефіцит становить від 100 до 200 мегаватів електроенергії.

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"Нам цього фактично не вистачає. Ми маємо застосовувати відключення для місцевого населення, для того, щоб у нас працювала критична інфраструктура, транспортна інфраструктура тощо. В середньому в одній оселі немає світла близько 4 годин, можливо, навіть по деяким районам і більше", - підкреслив голова Харківської ОВА.

Водночас Синєгубов не назвав точні терміни та можливості з відновлення електроенергії.

"Щодо перспектив, то ми тут досить обережні з термінами, щоб, по-перше, не інформувати ворога, а, по-друге, ми завжди кажемо, що люди самі дізнаються про покращення, які у нас будуть", - пояснив він.

За його словами, наразі ситуація зі світлом в області є складною, проте вже стабільною. Чиновник додав, що відновлення буде продовжуватися і надалі.

Що відомо про атаку на енергетичні об'єкти Харківської області

Як писав УНІАН, 22 березня російські окупанти обстріляли Харків, внаслідок чого у місті стався блекаут. За словами мера міста Ігоря Терехова, це була найпотужніша атака з початку повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні ми пережили дуже важку ніч. Ворог скинув на Харків понад 20 ракет. Це була найпотужніша ракетна атака по Харкову з початку війни. Він цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі і вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлене, внаслідок чого не працює водо-та теплопостачання, зупинився електротранспорт", - зазначив він.

Пізніше очільник "Укренерго" заявив, що ситуація з електроенергією у Харкові, який постраждав через масову ракетну атаку ворога, може стати кращою приблизно через тиждень.

"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно", - повідомив він.

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