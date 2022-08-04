Супротивники випустили по Нікополю 60 снарядів з "Градів".

Окупанти накрили з "Ураганів" Криворізький район Дніпропетровської області, поранено жінку.

Про це на своїй сторінці в Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується удома", - повідомив він.

Тим часом, російські війська двічі обстріляли Нікополь.

"На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Попередньо, люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей", - наголосив Резніченко.

Він також повідомив, що у місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 тис. нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що окупанти двічі накрили вогнем Криворізький район - завдали удари з "Ураганів" касетними снарядами по Зеленодольській громаді. У результаті обстрілу був поранений 73-річний чоловік, пошкоджено десятки будинків.

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