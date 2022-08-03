Поранення отримав 73-річний чоловік, його госпіталізували.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "Ураганів". Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік отримав поранення. Окрім цього пошкоджені десятки будинків.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

3 серпня ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Обстріл було зафіксовано приблизно після обіду.

"Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків", - написав Резніченко.

Також він додав, що на місті ворожих обстрілів вже працюють фахівці. Вони з’ясовують масштаби руйнувань.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ ліквідували одіозну командирку артилерії "ДНР" з позивним "Корса". Раніше в Україні її заочно засудили до 12 років в'язниці.

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