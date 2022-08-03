Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "Ураганів". Внаслідок ворожого обстрілу один чоловік отримав поранення. Окрім цього пошкоджені десятки будинків.
Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
3 серпня ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Обстріл було зафіксовано приблизно після обіду.
"Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків", - написав Резніченко.
Також він додав, що на місті ворожих обстрілів вже працюють фахівці. Вони з’ясовують масштаби руйнувань.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ ліквідували одіозну командирку артилерії "ДНР" з позивним "Корса". Раніше в Україні її заочно засудили до 12 років в'язниці.