У самому місті, а також області виникли пожежі.

В ніч на 26 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Дніпропетровській області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. "Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка", - деталізував він.

Лисак додав, що в місті понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. По місту виникли пожежі, зокрема, й на парковці, де зайнялися автомобілі громадян.

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У Дніпровському районі також сталися загорання. "Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві... Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення", - повідомив очільник ОВА.

За даними влади, вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр".

За даними Лисака, вночі гучно було і у Камʼянському. "Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа", - повідомив він.

Вранці міський голова Камʼянського повідомив, що люди в місті не постраждали.

Удари по Дніпропетровщині

Росіяни часто завдають ударів по населених пунктах області. Так, 19 липня окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград. Внаслідок атаки були пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка, виникли пожежі.

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