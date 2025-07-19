Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка.

Сьогодні вночі Росія здійснила наймасованішу атаку на місто Павлоград на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - розповів Лисак.

Він зазначив, що внаслідок атаки понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка, виникли пожежі.

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Крім того, увечері 18 липня росіяни атакували область ракетами, внаслідок атаки у Дніпрі та районі спалахнули пожежі.

Також по Нікопольщині росіяни завдавали ударів FPV-дронами та артилерією.

"За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

Нічна атака РФ по Україні

Як повідомлялося, в ніч проти 19 липня окупанти атакували Одесу, загинула одна людина. Внаслідок атаки сталася пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку.

Тим часом військовий аналітик Олександр Коваленко підрахував, скільки дронів росіяни накопичили, поки в Києві був спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Він зазначив, що загальний запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" з вироблених і накопичених засобів може перевищувати 500 одиниць, тож найближчим часом росіяни можуть здійснити концентрований масований наліт, в тому числі по столиці.

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