Російські обстріли Нікопольського району стали щоденними.

В ніч на вівторок, 9 серпня, російські окупанти підступно обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв", - зазначив він.

Євтушенко також закликав містян зберігати спокій.

Напередодні ввечері голова РВА попереджав мешканців міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища, про те, що росіяни готуються до можливого обстрілу.

"Скористайтеся правилом двох стін або перебувайте у сховищі", - закликав він.

Як писав УНІАН, російські обстріли Нікопольського району стали щоденними.

Минулої ночі ворог атакував Нікопольський район тричі - під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.

7 серпня російські окупанти знову продовжували ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. Вони обстріляли територію район двічі за день. Снаряди потрапили, зокрема, в насосну станцію. В результаті без води залишилося 7 тисяч жителів.

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