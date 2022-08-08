Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

Внаслідок нічних обстрілів Дніпрепетровщини пошкоджено 9 житлових будинків, приміщення аграрної компанії, її склади, обладнання та транспорт. Крім того, у цьому селі понівечені 9 житлових будинків.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч ударів ракетами та "Градами"… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому", - розповів він.

Зокрема, Нікопольський район ворог атакував тричі - під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.

"По Марганецькій громаді стріляли з "Градів" - 20 "прильотів" ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих", - зазначив Резніченко.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. Крім того, у цьому селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

"У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Люди неушкоджені", - додав голова ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що експерт пояснив, коли зменшиться інтенсивність ракетних обстрілів України.

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