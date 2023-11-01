Російська армія випустила по регіону керовані ракети Х-59.

Сьогодні російські літаки атакували Одещину ракетами. Про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

За словами військових, ворог продовжує тероризувати південні регіони з повітря. Зокрема, вранці з літаків тактичної авіації, що курсували над акваторією Чорного моря, по Одещині було випущено дві авіаційні ракети. Наголошується, що обидві цілі успішно ліквідовані

"1 листопада зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 30 жовтня російська армія атакувала Одещину, зокрема, судноремонтний завод ракетами "Іскандер-М". Всі три балістичні ракети влучили по території судноремонтного заводу та поруч. Удар завдав руйнувань адміністративній будівлі, пошкоджено спеціалізовану техніку заводу. Під час ворожої атаки четверо співробітників підприємства зазнали поранень різного ступеня тяжкості, двох із них госпіталізували. Зокрема, чоловіка 1961 року народження та жінку 1966 року народження у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Сьогодні, 1 листопада, окупанти завдали удару по середмістю Херсона. Загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє чиновників отримали поранення, одному з яких (жінці) відірвало руку. Люди під час ворожої атаки, яку ворог завдав з тимчасово окупованого лівого берега, перебували на вулиці. За даними керівництва Херсонської МВА, люди вийшли, щоб набрати воду.

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