Росія вдарила по середмістю Херсона та влучила снарядом біля багатоповерхівки, де йшли люди. Очевидиця події розповіла, як чула жахливий жіночий крик.

Сьогодні вранці російська армія завдала удару по середмістю Херсона, загинула співробітниця міської військової адміністрації.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Удар припав біля багатоповерхівок, де в цей час перебували люди. Через російську атаку одна людина загинула, двоє отримали поранення.

"Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога...", - повідомив посадовець.

Він уточнив, що на момент атаки люди перебували на вулиці, усі вони - співробітники Херсонської МВА - департаментів містобудування, архітектури та земельних ресурсів. Зокрема, двоє жінок вранці вийшли по воду. Саме одна із них отримала дуже важке поранення - травматичну ампутацію лівого передпліччя, поранення черевної порожнини.

Посадовець оприлюднив відео, на якому зафіксовані наслідки удару - безліч побитого віконного скла, уламки тощо. На землі - багато крові. Літня жінка, яка мешкає неподалік, розповіла, що чула страшний вибух та майже відразу жахливий жіночий крик.

Як уточнив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, постраждав також чоловік, який ушпиталений у стані середньої тяжкості. Він теж співробітник МВА.

"Знову довкола апокаліптична картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите…. Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є...", - зазначив Прокудін.

За його даними, за минулу добу по Херсону ворог випустив 24 снаряди. В регіоні зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні. Вчора через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - розповів посадовець.

Напередодні армія РФ обстрілом теж вбила людину

Нагадаємо, 31 жовтня російська армія завдала удару по Херсону, в результаті сталося загоряння та пошкодження автомобілів, в одному з них живцем згоріла людина. Зокрема окупанти накрили масованим вогнем Центральний район міста. Там поранення отримав 34-річний чоловік. На годину раніше обстріляли Дніпровський район, де влучили в автівку, яка загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло власника.

Вас також можуть зацікавити новини: