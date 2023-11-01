Сьогодні вранці російська армія завдала удару по середмістю Херсона, загинула співробітниця міської військової адміністрації.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, близько 9.00 ворог з тимчасово окупованого лівого берега вдарив по середмістю Херсона. Удар припав біля багатоповерхівок, де в цей час перебували люди. Через російську атаку одна людина загинула, двоє отримали поранення.
"Від російського снаряда загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє її колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога...", - повідомив посадовець.
Він уточнив, що на момент атаки люди перебували на вулиці, усі вони - співробітники Херсонської МВА - департаментів містобудування, архітектури та земельних ресурсів. Зокрема, двоє жінок вранці вийшли по воду. Саме одна із них отримала дуже важке поранення - травматичну ампутацію лівого передпліччя, поранення черевної порожнини.
Посадовець оприлюднив відео, на якому зафіксовані наслідки удару - безліч побитого віконного скла, уламки тощо. На землі - багато крові. Літня жінка, яка мешкає неподалік, розповіла, що чула страшний вибух та майже відразу жахливий жіночий крик.
Як уточнив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, постраждав також чоловік, який ушпиталений у стані середньої тяжкості. Він теж співробітник МВА.
"Знову довкола апокаліптична картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі. Люди з тремтінням у голосі розповідають про пережите…. Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є...", - зазначив Прокудін.
За його даними, за минулу добу по Херсону ворог випустив 24 снаряди. В регіоні зафіксовано 30 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, станцію технічного обслуговування та складські приміщення у Херсоні. Вчора через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - розповів посадовець.
Напередодні армія РФ обстрілом теж вбила людину
Нагадаємо, 31 жовтня російська армія завдала удару по Херсону, в результаті сталося загоряння та пошкодження автомобілів, в одному з них живцем згоріла людина. Зокрема окупанти накрили масованим вогнем Центральний район міста. Там поранення отримав 34-річний чоловік. На годину раніше обстріляли Дніпровський район, де влучили в автівку, яка загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло власника.