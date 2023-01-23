Десять ворожих снарядів розірвалися фактично у центрі міста, зазначив очільник Сумської ОВА.

Російські загарбники обстріляли житлові будинки та залізницю у місті Ворожба Сумської області.

Близько 14:00 ворог ударив зі ствольної артилерії, десять снарядів розірвалися фактично у центрі міста, було пряме попадання в багатоквартирний будинок, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

Унаслідок атаки одна з квартир зруйнована вщент - туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж.

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Крім того, перебиті осколками газопровід та електричні лінії, пошкоджені приміщення залізниці та колії. Водночас люди, на щастя, не постраждали.

Ситуація в Сумській області - сьогодні це варто знати

Росіяни вже не раз обстрілювала регіон, є руйнування, жертви й постраждалі. Зокрема, 19 січня Дмитро Живицький написав, що ворог з мінометів бив по Краснопільській громаді, вибухнули вісім мін. Крім того, супротивник з дрона скинув вибухівку на прикордонні території області.

21 січня січня стало відомо, що 20 числа рано вранці російські диверсанти намагалися прорватися в регіон, але їх прогнали захисники України.

Довідка УНІАН. Місто Ворожба розташоване на лівому березі річки Вир. Це місто - великий залізничний вузол.

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