Супротивники втекли після того, як наші воїни відкрили по них вогонь, зазначив очільник Сумської обласної військової адміністрації.

Українські військові завадили російській диверсійно-ровідувальній групі з шести осіб прорватись на Сумщину.

Інцидент трапився у п'ятницю, 20 січня, рано вранці, про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram. "Учора, близько 5-ї години ранку, група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади", - повідомив Живицький.

Водночас, українські військові відкрили вогонь, і після цього ворог втік.

Відео дня

Варто зазначити, що ворожі диверсанти й раніше намагалися перетнути кордон у Сумській області.

Ситуація в Сумській області під час війни з Росією - що треба знати

РФ вже не раз обстрілювала Сумську область, є руйнування, постраждалі та жертви. Зокрема, 19 січня Дмитро Живицький повідомив, що супротивники з мінометів обстріляли Краснопільську громаду, вибухнули вісім мін. Крім того, вороги з безпілотника скинули вибухівку на прикордонні території регіону.

9 січня стало відомо, що росіяни завдали по Сумській області 144 удари.

Вас також можуть зацікавити новини: