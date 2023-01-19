На території області вибухнули 8 мін.

Сьогодні російські окупанти продовжили тероризувати Сумську область. Рашисти вчергове обстрілювали мирні населені пункти з мінометів.

Про ситуацію в області повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він розповів, яка громада опинилася під обстрілами.

"Російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду. 8 мін вибухнули на нашій території", - зазначив він.

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Крім того, за словами голови ОВА, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на прикордонні території області. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Сумська область - ситуація у регіоні

Як вже повідомляв УНІАН, росіяни постійно обстрілюють Сумщину. 9 січня окупанти завдали 144 удари по Сумській області. Під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади.

10 січня рашисти скинули з квадрокоптера вибухівку. Протягом того дня ворог завдав 94 удари по чотирьох громадах області. Нещодавно окупанти обстріляли дитсадок та шкільний стадіон. В усіх випадках минулося без жертв і постраждалих.

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