Раніше ворожі ДРГ фіксувалися і по Чернігівщині, і по Харківщині, але останнім часом – це виключно Сумський напрямок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважує, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи зосередилися на Сумській області, і розповідає про протидію їм.

"Інтенсивність, коли ворог використовує диверсійно-розвідувальні групи, залишається. Особливо це ми спостерігаємо по Сумському напрямку. Раніше також ДРГ фіксувалися і по Чернігівщині, і по Харківщині. Але за останній час – виключно Сумський напрямок. Коли ворог засилає своїх диверсантів для того, щоб вони вчинили дії, спрямовані знищення, в тому числі, українських захисників, - воно продовжується", - зазначив Демченко в ефірі телемарафону,

Він додав, що українські захисники добре розуміють цю ситуацію та те, що ворог і надалі намагатиметься застосовувати свої ДРГ.

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"Тому створені і протидиверсійні резерви. Всі українські захисники, всі вогневі позиції добре розуміють необхідність бути пильними на цьому напрямку", - сказав речник.

Крім того, для моніторингу прикордоння та лінії кордону використовуються і безпілотники, аби завчасно викривати ДРГ.

"Як тільки вони викриваються, по них хлопці відразу відкривають вогонь. Також є підтримка і інших, більш потужних, засобів для того, щоб зачистити ту місцевість, де знаходиться диверсійно-розвідувальна група. У подальшому вони відходять за лінію державного кордону", - розповів Демченко.

Роcійські ДРГ в Україні - останні новини

В середині серпня неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади на Сумщині українські військовослужбовці виявили ДРГ росіян. Військові вступили у стрілецький бій, ворог із пораненими відступив.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що 10 російських диверсантів українські захисники виявили під час проведення розвідки. Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій, а на допомогу їм вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками безпілотників.

Вогонь українських військових змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон нашої країни.

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