Росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П.

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого загинув чоловік похилого віку, який перебував на узбережжі.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, вдень росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П. За даними посадовця, ракети, пуски яких здійснено ворожим винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря, не досягли своїх цілей.

"На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині…", - повідомив очільник ОВА.

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Він наголосив, що під час повітряної тривоги населенню потрібно перебувати у безпечних місцях.

Удари по Одесі

Окупанти у ніч на 19 жовтня завдали ракетного удару по Одесі й поцілили у приватний сектор, де знаходиться багато житлових будинків. Загалом, пошкоджено понад 10 приватних будинків, сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч.

А 14 жовтня, армія РФ атакувала Одеський морський торгівельний порт, пошкоджено два цивільних іноземних судна, загинула людина, ще 8 - поранені. Всі постраждалі - цивільні. Зокрема, пошкоджене судно - NS Moon (прапор Белізу), також під удар попав вже вдруге суховантаж OPTIMA під прапором Палау. За тиждень до того це судно було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу.

Окрім того, 14 жовтня під час атаки портової інфраструктури пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

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