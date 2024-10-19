Унаслідок ворожого удару, за попередніми відомостями, ніхто не постраждав.

Російські окупанти у ніч на суботу, 19 жовтня, завдали ракетного удару по Одесі й поцілили у приватний сектор, де знаходиться багато житлових будинків.

Пошкоджено понад 10 приватних будинків, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За попередніми відомостями, минулося без постраждалих.

"Внаслідок атаки сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч", - зазначив чиновник.

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Кіпер додав, що займання оперативно ліквідували наші вогнеборці:

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення Одещини".

У центрі уваги війна в Україні - важливі новини про удари по Одесі

Російські загарбники вже багато разів били по Одесі і ракетами, і дронами. Унаслідок ударів з боку супротивника є багато жертв, руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, 14 жовтня вороги завдали удару по Одеському морську торгівельному порту. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень два цивільних судна, отримали поранення 8 осіб, а одна людина загинула.

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