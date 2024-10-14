Суховантажне судно вже вдруге потрапило під обстріл.

Сьогодні, 14 жовтня, російська окупаційна армія знов атакувала Одеський морський торгівельний порт, пошкоджено два цивільних іноземних судна, загинула людина, ще 8 - поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час повітряної тривоги в Одесі пролунало кілька потужних вибухів. Військові попередили про загрозу балістичного удару.

Згодом віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що РФ здійснила чергову атаку на Одеський порт.

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"Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні", - наголосив посадовець.

Також, за його словами, пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Тиждень тому це саме судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно - NS Moon (прапор Белізу).

Окрім того, під час атаки пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі. За словами Кулеби, при цьому російські терористи "звітують" про начебто влучання у військові об’єкти:

"У реальності - цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку Росія вкотре ставить під загрозу, нівелюючи всі норми міжнародного права".

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждалі зараз знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури.

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що ракетний удар було завдано близько 11:50. Внаслідок атаки загинув співробітник порту, ще 8 людей отримали множинні поранення, їх госпіталізовано.

Огляд місця події триває, дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень встановлюються. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Важливі новини Одеси - що повідомлялося

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російські терористи завдали балістичного удару по Одещині, було пошкоджено цивільний контейнеровоз під прапором Панами - судно Shui Spirit.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що удар по Shui Spirit - вже третя атака на цивільне судно за останні чотири дні. Загинуло 8 людей, з них двоє - 26-річний хлопець та 46-річний чоловік - від отриманих поранень померли 10 жовтня у лікарні.

Раніше окупанти вдарили в Одеському порту по цивільному судну OPTIMA під прапором Палау, яке зайшло для завантаження. Внаслідок атаки загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі. Також постраждали п'ятеро іноземців.

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