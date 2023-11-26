Рятувальники не постраждали.

Російські окупанти пошкодили будівлі підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у двох областях.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи. "Ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях", - зазначили у ДСНС.

Наголошується, що ніхто з рятувальників не постраждав. Водночас пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна.

Відео дня

Нічна атака дронів

В ніч на 25 листопада одна з команд ДСНС потрапила під нічну атаку дронів на Київ. У Службі показали відео, як команда рятувальників потрапила під удари ворога і змушена була ховатися в "імпровізованому" бомбосховищі.

Вранці 25 листопада у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА Shahed.

"Усього зафіксовано пуски близько 75 "шахедів" із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської області - РФ. Основний напрямок удару – Київ", - повідомила прес-служба відомства.

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