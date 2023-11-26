Через атаку дронів було пошкоджено лінії електропередачі навколо столиці.

Росіяни вчорашньою нічною атакою дронів пошкодили навколо Києва магістральні лінії електропередачі, через що існували ризики впровадження обмежень електропостачання, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Декілька потужних магістральних ліній електропередачі, які живлять Київ та міста навколо, були пошкоджені й відключилися вночі через цю щільну і дуже потужну атаку "шахедів". Через це були ризики, що ми могли запровадити певні обмеження електропостачання на період відновлення цих ліній", — заявив він.

Проте енергетикам вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень. Високовольтні лінії вже відновили роботу.

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Атака дронів на Київ - що відомо

Вночі 25 листопада окупанти влаштували чергову атаку дронів на Україну. У Повітряних силах зазначали, що тоді російські окупанти випустили по країні рекордну кількість ударних БПЛА — близько 75 "шахедів", з яких 71 збили. Основний напрямок удару — Київ.

Начальник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону повідомив про знищення понад 40 повітряних цілей над столицею силами ППО.

Після російської нічної атаки "шахедами" у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ.

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