Лікарі боролися за життя поранених, але не змогли їх врятувати.

Зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу Дніпропетровщини. Вночі окупанти вдарили по мирному населенню. Двоє поранених померли у лікарні Марганця.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, лікарі боролися за життя поранених внаслідок ворожого обстрілу. Двох врятувати не вдалося, вони загинули. На цей час у лікарні перебувають ще п'ятеро поранених у важкому стані.

"У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати… На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - розповів Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, вночі окупанти били по Дніпропетровщині з "Градів". Вранці було відомо, що загинули 11 людей. Нині ж сумна статистика оновилася, вже відомо про 13 загиблих.

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