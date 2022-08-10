Внаслідок ночного ворожого обстрілу 13 людей отримали поранення.

Внаслідок нічної ворожої атаки по Нікопольському району Дніпропетровської області загинуло 11 людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада", - повідомив він.

За словами Резніченка, у Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

Тим часом, у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу.

"Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", - додав він.

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