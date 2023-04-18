Дівчина, постраждала внаслідок ворожого обстрілу, госпіталізована.

На Харківщині через ворожі обстріли поранено 18-річну дівчину.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). "За попередніми даними, в ніч на 18 квітня з території РФ був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 09:00 окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. "Отримала поранення 18-річна дівчина, її госпіталізовано", - додали у прокуратурі.

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Обстріли Харківської області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 квітня, ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Зокрема, у Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано вісім приватних житлових будинків, сталися пожежі.

Також щонайменше чотири житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району. Через обстріли з РСЗВ с. Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчу споруду, а від обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок.

12 квітня повідомлялося, що у регіоні через обстріли з боку ворогів була поранена жінка. Крім того, ще дві людини підірвалися на мінах.

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