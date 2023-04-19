Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 183 750 осіб.

За добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії Росії в Україні невпинно збільшуються.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали

особового складу - 183 750 осіб, з яких 620 ліквідовано за добу;

танків - 3665 танків (4 за добу);

бойових броньованих машин - 7110 (12 за добу);

артилерійських систем - 2 819 (9 за добу);

реактивних систем залпового вогню - 538;

засобів протиповітряної оборони - 285;

літаків / гелікоптерів - 308 / 293;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2 376 (23 за добу);

крилатих ракет - 911;

кораблів/катерів - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5 692 одиниці (16 за добу);

спеціальної техніки - 330 одиниць.

Ситуація на фронті станом на 19 квітня - що відомо

За минулу добу, 18 квітня, українські військові відбили понад 60 атак противника, запеклі бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Відео дня

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Крім того, воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили10 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупанти аткували регіон.

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