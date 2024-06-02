Російська окупаційна армія знищує все, до чого дотягується.

Українські воїни зняли з повітря місто Вовчанськ, яке російські загарбницькі війська нещадно знищують під час свого наступу на Харківському напрямку.

Відео опублікувала Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. "Вовчанськ. Кадри знищеного росіянами міста", - йдеться у повідомленні.

Дрон зняв знищені та зруйновані російськиим обстрілами житлові будинки й інші будівлі. На багатьох кадрах можна побачити густий дим.

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