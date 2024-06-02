Українські воїни зняли з повітря місто Вовчанськ, яке російські загарбницькі війська нещадно знищують під час свого наступу на Харківському напрямку.
Відео опублікувала Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. "Вовчанськ. Кадри знищеного росіянами міста", - йдеться у повідомленні.
Дрон зняв знищені та зруйновані російськиим обстрілами житлові будинки й інші будівлі. На багатьох кадрах можна побачити густий дим.
Вовчанськ зараз