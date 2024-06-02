Ворог намагається просуватися малими штурмовими групами.

Збройні сили України наразі контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку.

"Сили оборони України контролюють десь близько 70 % міста Вовчанськ. У місті та його околицях точаться жорстокі бої з окупантами", – розповів LIGA.net речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, у напрямку Липців окупаційні війська не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами. Попри старання ворогу не вдається закріпитись на нових територіях.

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"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів в районі лінії державного кордону, які належать до 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 44 армійського корпусу. Однак цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", – констатував речник.

Волошин наголосив, Що українські захисники укріплюють оборону та тримають російських окупантів під вогневим контролем.

Бої за Вовчанськ - останні новини

Раніше заступник командира батальйону 57 бригади на позивний Марцин сказав, що російські окупанти перетворили Вовчанськ на Бахмут за 5 днів.

Як заявив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, українські військові контратакували у Вовчанську та відбили кілька кварталів.

Один із засновників проекту DeepState Роман Погорілий розповів, що на Харківщині ворог підтягує всі свої резерви.

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