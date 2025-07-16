За даними розвідок двох країн, ці атаки лише збільшуються.

Армія Російської Федерації тисячі разів застосовувала проти України хімічну зброю, останнім часом такі атаки лише посилюються.

Як передає Politico, про це після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Згідно із доповідями розвідок Німеччини та Нідерландів, з початку повномасштабної війни окупанти застосували хімічну зброю щонайменше дев'ять тисяч разів:

"Оскільки розвідувальні служби кажуть, що це посилюється, я думаю, що це викликає велике, велике занепокоєння. Це свідчить про те, що Росія хоче заподіяти якомога більше болю і страждань, щоб Україна здалася. І, знаєте, це дійсно... нестерпно".

Застосування хімічної зброї

Більшість держав світу, зокрема й Росія, приєдналися до міжнародної конвенції, яка забороняє використання, виробництво, розробку та зберігання хімічної зброї.

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Російська Федерація входить до числа 65 країн, які не лише підписали цю Конвенцію, а й офіційно її ратифікували.

У жовтні минулого року Командування Сил підтримки Збройних сил України оприлюднила страшну статистику застосування хімзброї окупантами - тоді було відомо про понад чотири тисячі таких випадків.

Мова йде про газові гранати К-51 та РГ-ВО, а також про боєприпаси з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу.

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