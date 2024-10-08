Такі злочини набули системного характеру з лютого 2023 року.

Лише у вересні цього року російські окупаційні війська 250 разів застосували проти Сил оборони України споряджені небезпечними хімічними речовинами боєприпаси.

Як повідомляється на сторінці Командування Сил підтримки ЗСУ в Facebook, мова йде про К-51 та РГ-ВО, які зазвичай використовують для боротьби із заворушеннями. Ці засоби заборонено використовувати на війні. Крім того, росіяни застосовували проти ЗСУ боєприпаси, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Зазначається, що українські підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки фіксують застосування хімічних речовин з початку повномасштабної війни, однак у лютому минулого року це стало системним. Станом на 24 вересня відомо про 4228 застосувань боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

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Хімічна зброя на фронті

Раніше британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що російські загарбники виганяють українських захисників з окопів за допомогою хімічної зброї.

Сьогодні стало відомо, що Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту. Країну звинувачують в застосуванні токсичного задушливого агента хлорпікрину.

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