Загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану продовжені до 13 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Як зазначається у картках відповідних законопроектів на сайті Верховної Ради України, ці закони було повернуто з підписом від президента сьогодні, 12 лютого.

Йдеться про Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстр. №10456) та про Закон про затвердження Указу президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстр. №10457).

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Воєнний стан та мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого загальна мобілізація в Україні та дія воєнного стану рішенням Верховної Ради були продовжені до 13 травня.

В указі, який було затверджено законом "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", зазначається, що у зв’язку з тривалою широкомасштабною збройною агресією Росії проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, продовжено дію воєнного стану в Україні з 5 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, тобто до 13 травня 2024 року.

Законом "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" передбачено, що у зв’язку з продовженням широкомасштабної агресії Росії проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних сил України та інших військових формувань передбачено продовжити з 14 лютого 2024 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб.

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