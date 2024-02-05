Відповідні законопроекти внесені на розгляд Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.

Відповідні законопроекти про затвердження указів глави держави "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 10456) та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (10457) зареєстровано в парламенті.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту про продовження строку дії воєнного стану, передбачається "продовжити з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

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Строк проведення загальної мобілізації також пропонується продовжити з 14 лютого 2024 року на 90 діб.

Воєнний стан в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан, з того часу строк його дії продовжували декілька разів, востаннє - 8 листопада 2023 року, коли Верховна Рада затвердила указ президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні на 90 днів - до 14 лютого. Також тоді парламент продовжив строк дії загальної мобілізації.

Наприкінці січня Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

Документ пропонує зниження мобілізаційного віку до 25 років з 27, визначає чіткий термін служби на період воєнного стану, надає щорічну основну відпустку терміном не менше 15 календарних днів, а добровольці можуть отримати відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовку до мобілізації.

Водночас у законопроекті передбачено, що повістки приходитимуть до Електронного кабінету призовника. Як повідомили в Міністерстві оборони України, у разі прийняття нової версії законопроекту про мобілізацію, українці матимуть 60 днів, щоб внести свої дані.

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