Також пошкоджене приватне підприємство.

Цього ранку російські окупаційні війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо - зазнали поранень.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджене приватне підприємство.

За його словами, загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали: жінки 26, 52 та 62 років, а також 73-річний чоловік.

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"Вся інформація уточнюється", - додав він.

Лисак раніше повідомляв, що цієї ночі росіяни спрямували на Нікопольщину 25 артилерійських снарядів. Ворог гатив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів.

"На щастя, люди не постраждали. Це головне. Інші наслідки атак уточнюються", - зауважив голова ОВА.

РФ в ніч на 1 листопада вдарила по Україні дронами та авіацією

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 20 ударних дронів типу "Shahed" та керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона збила 18 безпілотників та ракету.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах України.

Ворожі безпілотники поцілили й у нафтопереробний завод у Кременчуці, що на Полтавщині. Внаслідок удару виникла пожежа. За даними ОВА, ніхто не постраждав.

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